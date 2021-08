Camper sospetto a Carrara, giovane lombarda sorpresa con ecstasy e anfetamine: arrestata

MASSA – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Massa-Carrara e finalizzati prevalentemente ad infrenare il fenomeno illegale dello spaccio di sostanze stupefacenti e al monitoraggio dei transiti di mezzi e persone segnalate/sospette, nel territorio apuano una Volante della Polizia di Stato del Commissariato di Carrara notava, nella notte, un camper sospetto in transito a Carrara e procedeva ad un controllo per identificare gli occupanti. Sin da subito emergeva che i tre ragazzi avevano precedenti specifici per spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti della Polizia di Stato procedevano alla perquisizione personale dei giovani che consentiva di rinvenire a carico di una ragazza lombarda cl. 2000 una busta con mezzo etto di ecstasy e una pasticca di MDMA, oltre a un bilancino di precisione, evidentemente utilizzato per suddividere in dosi le pasticche da vendere poi al dettaglio.

Al termine degli accertamenti di rito la giovane asseriva di essere in transito da Carrara dopo il rave di Valentano per tornare in Lombardia dove vive. Per la giovane scattava l’arresto in flagranza di reato per il delitto di detenzione al fine di spaccio di stupefacente del tipo MDMA e ecstasy.