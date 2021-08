Inaugurata due mesi fa, già vandalizzata la nuova scultura di Giorgio Andrei

MARINA DI CARRARA – «Un atto vandalico che ci rammarica». È il commento dell’amministrazione comunale di Carrara, che insieme allo scultore Giorgio Andrei aveva disvelato nel corso di una semplice, ma partecipata cerimonia l’opera “La vanità”, donata da Andrei al Comune (qui l’articolo). La scultura era stata disvelata a giugno scorso e, dopo due mesi, è stata presa di mira da ignoti che l’hanno vandalizzata (come si può vedere dalla foto).

L’opera è posizionata nei pressi della delegazione comunale di Marina di Carrara, sull’angolo tra via Genova e viale XX Settembre. Nell’occasione l’amministrazione aveva ringraziato l’artista per la sua generosità, un atto che conferma la vitalità artistica della nostra città e l’amore degli scultori per il territorio. Il Comune assicura che a breve partiranno gli interventi di risistemazione dell’opera.