Trovata la carcassa di un delfino tra gli scogli del porto di Marina di Carrara

MARINA DI CARRARA – Una carcassa di un delfino adulto è stata ritrovata ieri mattina tra gli scogli del porto di Marina di Carrara. La segnalazione è arrivata da Giuseppe Leva, presidente del gruppo pescatori sportivi, che racconta di aver sentito prima un odore strano e poi notato una forma insolita tra gli scogli.

Le autorità marittime hanno proceduto speditamente al recupero della carcassa. Poco dopo, la Capitaneria di porto ha eseguito un sopralluogo, constatando che l’animale si trovava praticamente in stato di decomposizione. A provvedere alla rimozione ci ha pensato il Comune attraverso la polizia municipale.

La carcassa verrà smaltita come rifiuto organico. Prima, però, saranno necessari accertamenti sanitari per stabilire le cause del decesso dell’animale. Una delle ipotesi è che fosse già morto da qualche giorno, e che una mareggiata lo abbia fatto spiaggiare sugli scogli del porto.