Massa, grave schianto in scooter per l’ex sindaco Fabrizio Neri: operato a Cisanello

MASSA – È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello (Pisa) l’ex sindaco di Massa, Fabrizio Neri, 68 anni, che nella mattina di domenica mentre era alla guida del suo scooter si è scontrato con un suv. L’episodio è accaduto all’incrocio tra viale della Repubblica e via Pandolfino a Marina di Massa. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, dovrà essere la polizia municipale a stabilirlo.

Le condizioni dell’ex primo cittadino sono apparse subito gravi, tanto che è stato deciso di trasferirlo all’ospedale pisano. Il giovane che si trovava nell’auto, invece, è stato portato al Noa, ma le sue condizioni non sono gravi. Ieri la figlia Francesca ha dato qualche notizia in più sulla condizioni del padre: «Il babbo è stabile ed è una cosa buona. Verrà operato in giornata (ieri, ndr) a una vertebra del collo ma non ci sono danni al midollo perciò dovrebbero essere scongiurati danni neurologici. Rimane il trauma cranico, è importante ma è stabile. Aspettiamo che passino queste altre 48 ore. Grazie di cuore per i pensieri che ci mandate».

Neri è stato sindaco dal 2003 al 2008 alla guida di amministrazioni di centrosinistra.