Il maltempo sorprende un escursionista: momenti di apprensione al passo del Compione

LUNIGIANA – Nella giornata di ieri, lunedì, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aulla (Massa-Carrara) è intervenuta per un soccorso ad un escursionista. La richiesta è arrivata alle 17.30 circa: un escursionista si era trovato in serie difficoltà nei pressi del passo del Compione a causa del maltempo e della scarsa visibilità in zona,

ad aggravare la situazione ha contribuito in modo importante la mancanza di attrezzature e l’abbigliamento non adeguato.

Dopo averlo rintracciato attraverso la posizione gps del cellulare la squadra di Aulla si è portata con i mezzi fino al rifugio Tornini per poi proseguire a piedi verso il passo di Compione. Nel frattempo interveniva anche l’elicottero Vf Drago 143 che però era impossibilitato a individuare l’escursionista a causa della scarsissima visibilità in quota. Il disperso veniva raggiunto dalla squadra di terra e ricondotto in sicurezza al proprio mezzo verso le ore 20:00 circa.