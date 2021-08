Fossone, 60enne cade da sei metri di altezza. Portato in codice rosso a Cisanello

CARRARA – Questo pomeriggio, presso la sua abitazione privata in via Monteverde, a Fossone, un uomo di circa 60 anni è caduto da sei metri di altezza, riportando un serio politrauma cranico. Il 118 lo ha trasportato al camposcuola di Marina, dove è stato caricato su un elicottero Pegaso che lo ha portato in codice rosso presso l’ospedale Cisanello a Pisa.