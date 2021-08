Disabile fa perdere le proprie tracce: momenti di apprensione a Massa

MASSA – Un 47 enne originario del milanese, affetto da disabilità, si era allontanato dall’abitazione dove stava trascorrendo le vacanze con i propri familiari, riuscendo a far perdere le proprie tracce per circa un’ora. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Massa lo hanno rintracciato mentre vagava nel capoluogo apuano.

Nella mattinata di oggi, martedì, una famiglia originaria del milanese, ha vissuto degli attimi di preoccupazione per l’allontanamento di un loro parente affetto da disabilità dal domicilio dove stanno trascorrendo le vacanze.

Così, dopo essersi resi conto che il familiare non era presente presso l’abitazione e aver tentato invano di rintracciarlo al cellulare, hanno deciso di contattare i Carabinieri che hanno immediatamente allertato le ricerche.

Il personale della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri del capoluogo massese lo ha rintracciato dopo circa un’ora mentre vagava nella località Marina di Massa in evidente stato confusionale. Il malcapitato, seppur in buone condizioni fisiche, veniva comunque trasportato all’ospedale delle Apuane per gli opportuni accertamenti medici. I familiari, rassicurati dai Carabinieri intervenuti, hanno così potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo e riabbracciare così il proprio caro.