CARRARA – La ‘task force’ anti-incivili messa in piedi per evitare l’assalto ferragostano a Campocecina ha funzionato. Nei giorni scorsi il Comune di Carrara insieme a Polizia municipale, Protezione civile, Parco delle Apuane, Carabinieri Forestali e Nausicaa Spa una serie di misure finalizzate a tutelare l’area montana nel periodo di Ferragosto, per evitare comportamenti scorretti e irrispettosi dell’ambiente.

Un anno fa quella stessa area protetta fu teatro di uno scempio ambientale con rifiuti buttati ovunque e fuochi liberi (qui il racconto). Quest’anno le istituzioni sono corse ai ripari e, sembra proprio che la cosa abbia funzionato. Ieri mattina, giorno di Ferragosto, l’assessore all’Ambiente Sarah Scaletti, insieme ai guardiaparco Giovanni Speroni (comandante) e Mosè Borrini hanno effettuato un sopralluogo e con soddisfazione si sono trovati in uno scenario completamente diverso rispetto a quello del Ferragosto 2020.

Foto 5 di 6











Dal confronto con Angelo Ricci della Protezione Civile del Comune di Carrara e con Giovanni Speroni, responsabile dell’Ufficio Vigilanza del Parco delle Apuane – evidenzia Palazzo civico – è emerso che non è stata rilevata l’accensione di falò – sempre proibiti in area parco – nonostante il gran numero di persone presenti nella vallata. I volontari di Vab, Alfa Victor e Prociv hanno presidiato la località per due giorni e sono intervenuti in una sola occasione, per far rimuovere un albero pericolante che si trovava a bordo strada e rischiava di creare problemi ai tralicci dell’elettricità.

Nella giornata di sabato le guardie dell’Ufficio Vigilanza e gestione della fauna del Parco delle Apuane hanno effettuato una serie di sopralluoghi, senza effettuare rilievi e sanzioni. «Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa e in particolare i volontari. Se le cose sono andate bene è anche merito loro, oltre che dei cittadini. Mi ha fatto particolarmente piacere apprendere che alcuni comportamenti non corretti siano stati segnalati direttamente da coloro che si trovavano nella località per rilassarsi e stare in compagnia: questo è molto importante perché ci fa capire che chi ama la montagna, oltre a rispettarla, la difende» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale.

«Nei giorni del fine settimana di Ferragosto, in previsione dell’elevata affluenza di persone a Campocecina, con Nausicaa abbiamo potenziato il servizio di svuotamento dei cassonetti prevedendo più passaggi e questa misura ha contribuito a mantenere la zona più pulita» aggiunge l’assessore all’Ambiente Scaletti «domenica mattina ho effettuato un sopralluogo e ho avuto modo di confrontarmi con i guardiaparco che erano in zona per monitorare la situazione generale: nel complesso il quadro che emerge dal fine settimana appena trascorso è positivo e invito la cittadinanza a continuare a perseverare in questa direzione, la direzione di chi ama la montagna».

A conclusione del bilancio del Ferragosto, la Protezione Civile del Comune di Carrara ricorda a coloro che volessero recarsi a Campocecina nei prossimi giorni che sulla strada di accesso permane il divieto di transito per i mezzi a due ruote. «Il divieto – specifica il Comune – rimarrà fino alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria della strada già previste dall’amministrazione comunale».