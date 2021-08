APUANE – Alpi Apuane, Pania della Croce: la stazione di Lucca del Soccorso Alpino è intervenuta ieri per soccorrere un escursionista di 28 anni in difficoltà sul sentiero 127 (tra Piglionico e Borra di Canala). Il giovane è rimasto bloccato in un tratto di sentiero esposto. Raggiunto dai soccorritori, è stato riaccompagnato a Piglionico.