Tentano di rubare in un centro commerciale: denunciati ed espulsi dal territorio nazionale

MASSA-CARRARA – Tentano di rubare in un negozio e vengono fermati dalla polizia. E’ successo nella giornata di ieri, 13 agosto, quando il personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Massa-Carrara è intervenuto presso il centro commerciale, dove due cittadini nord-africani avevano tentato di asportare beni voluttuari. A seguito dell’attività svolta dagli operatori della Polizia di Stato delle Volanti, gli stranieri sono stati denunciati per furto e sottoposti a provvedimento di espulsione e ordine di abbandonare il territorio nazionale, in quanto non in regola con la vigente normativa.

Nella stessa giornata, il personale della Polizia di Stato della Questura di Massa Carrara, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione-contrasto al fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti predisposti per il ferragosto dal Questore della Provincia, ha denunciato due cittadini nordafricani, pluripregiudicati per reati specifici. I soggetti, individuati dalla Sezione Narcotici della Squadra Mobile, sono stati trovati in possesso di circa dieci grammi di sostanza stupefacente del tipo ‘cocaina’; i nordafricani si trovavano in zona Poveromo, nei pressi di un parco d’intrattenimento, area di ritrovo per le famiglie con ragazzi. La sostanza stupefacente era suddivisa in dosi (c. dette palline) pronte per essere vendute e i pregiudicati erano in attesa di occasionali acquirenti, proprio vicino al complesso ludico ove si trovavano le famiglie.

Il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile, infine, ha tratto in arresto un cittadino italiano classe 1966 in esecuzione ad un ordine di carcerazione, dovendo lo stesso scontare la pena di mesi 8 di reclusione per reati contro il patrimonio.