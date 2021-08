Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: muore un 47enne. Gravi i figli

PISA – Uno schianto fatale non ha lasciato scampo ad uomo di 47 anni, nigeriano residente a Carrara, finito contro un albero dopo aver perso il controllo della sua auto. E’ accaduto ieri nel primo pomeriggio sull’Aurelia, a Pisa. Dopo l’incidente l’uomo è stato trasferito in condizioni gravi a Cisanello, dove è deceduto. Sulla stessa auto viaggiavano i figli di 7 e 11 anni, trasferiti in codice rosso al policlinico. Le cause che hanno portato l’uomo a perdere il controllo dell’auto non sono ancora chiare. Potrebbe trattarsi di un malore ma, in ogni caso, soltanto l’autopsia accerterà la reale causa del decesso. Quello che è certo è che l’uomo ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare contro un albero lungo la strada.

La vittima è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Lo stesso in cui sono ricoverati, in condizioni gravi, i due figli.