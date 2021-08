Incendio a Orbicciano (Camaiore), intervenuti 3 elicotteri regionali. In arrivo Canadair

FUORI PROVINCIA – Un incendio boschivo, in corso dalle ore 13, sta interessando la località Orbicciano, nel Comune di Camaiore in provincia di Lucca. Le fiamme si stanno propagando rapidamente in un bosco misto con essenze resinose, 4 ettari bruciati finora.

La Sala operativa regionale sta inviando in zona numerose squadre di volontari antincendi boschivi, operai forestali e direttore delle operazioni. Al momento non risultano interessate abitazioni, ma il rischio di coinvolgimento di alcune frazioni abitate è importante. Tre elicotteri regionali sono già al lavoro ed è in arrivo anche un Canadair della Protezione civile. Inviate in zona anche autobotti per rifornimento mezzi e vasche antincendio..