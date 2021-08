Villetta in fiamme, attimi di paura a Podenzana

LUNIGIANA – Momenti di paura questa mattina in una palazzina a due piani a Casa Borsi, frazione di Montedivalli, nel comune di Podenzana, dove i vigili del fuoco del Distaccamento di Aulla con 5 unità e un’autobotte sono intervenuti a causa di un incendio divampato al primo piano di una villetta. Fortunatamente, il proprietario non si trovava in casa.

A fare scattare i soccorsi è stata la chiamata al 112 della vicina, allertata dalla vista di fumo e fiamme dalla terrazza. L’incendio è stato prontamente estinto dai Vigili del Fuoco e i danni contenuti all’esterno dell’abitazione dove si sono sviluppate le prime fiamme per cause ancora da accertare. Nessun ferito.

Sul posto in concomitanza sono arrivati i Vigili del Fuoco di La Spezia con 5 unità, dato che la località in oggetto si trova al confine e non è più servita dal Ponte di Albiano come viabilità ordinaria.