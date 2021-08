Pontremoli, auto precepita da una scarpata. In corso le operazioni di recupero

PONTREMOLI – Questo pomeriggio, in via Grosso Dalosio, a Pontremoli, un’auto con quattro persone a bordo è precipitata da una scarpata. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco per procedere al recupero delle persone coinvolte. Le operazioni sono ancora in fase di svolgimento.

I quattro sono sempre rimasti coscienti e non sembrano aver riportato particolari traumi.

> NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.