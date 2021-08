Trovato con 60 grammi di cocaina dalla Narcotici, agli arresti domiciliari giovane spacciatore

MARINA DI MASSA – Gli uomini della Polizia di Stato hanno condotto un’operazione antidroga che ha portato all’arresto in flagranza di reato, per violazione della legge sugli stupefacenti, di un cittadino straniero, nordafricano, poco più che ventenne, scevro da pregiudizi di polizia, con posizione regolare sul territorio italiano. L’attività è stata svolta dagli uomini della sezione “Narcotici” della Squadra Mobile, che avevano notato un insolito “viavai” in via del Bozzone a seguito di una segnalazione di attività sospetta in quella zona precedentemente ricevuta.

Nel corso dell’attività investigativa gli agenti hanno potuto notare le attività sospette del giovane, tempestivo l’intervento della Polizia di Stato che ha bloccato e perquisito il giovane ed ha recuperato lo stupefacente che, tra sostanza pura (cocaina) e materiale da taglio, ammontava a circa una sessantina di grammi. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.