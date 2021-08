Quasi mille operatori sanitari non vaccinati a Massa-Carrara. L’Asl sta valutando le sanzioni

MASSA-CARRARA – Quanti sono gli operatori sanitari non vaccinati contro il coronavirus a Massa-Carrara? La Voce Apuana lo ha chiesto direttamente all’Asl Toscana Nord ovest che ha in mano il quadro generale della situazione che non riguarda soltanto i dipendenti dell’azienda sanitaria ma anche chi svolge la professione a livello privato. Nel conteggio sono considerati medici, infermieri, operatori socio-sanitari, odontoiatri, farmacisti e operatori delle case di cura.

Ebbene, quanti sono? Sono quasi mille tra la costa e la Lunigiana, precisamente 988 così ripartiti: 634 nella zona Apuana (che comprende i comuni di Carrara, Massa e Montignoso) e 288 nella zona Lunigiana (che comprende i restanti tredici comuni della provincia).

Sul caso, poco più di un mese fa La Voce Apuana aveva interpellato il presidente dell’Ordine dei Medici di Massa-Carrara, Carlo Manfredi, il quale ci aveva comunicato che a quella data «non era stata presentata alcuna segnalazione». «Un medico è venuto da me – ci aveva dichiaratao Manfredi – aveva delle perplessità. L’ho invitato caldamente a vaccinarsi. Un altro mi ha mandato una diffida dal prendere iniziative disciplinari contro di lui nell’eventualità che venga accertato che non si è sottoposto al vaccino. Ma questa è una cosa che deve accertare l’Asl».

E oggi l’Asl, a questo proposito, tramite l’ufficio stampa, ci ha comunicato che «al momento non abbiamo ancora applicato sanzioni, per coloro che non sono dipendenti Asl, la maggioranza spetta agli ordini professionali. Stiamo valutando le singole risposte, alcune complesse».

Tornando ai quasi mille sanitari non vaccinati a Massa-Carrara, il loro numero è piuttosto rilevante se pensiamo che vige l’obbligo imposto dal governo ormai e che le sanzioni sono pesanti e riguardano anche la sospensione dal lavoro. A questo punto la domanda, a nostro avviso fin troppo poco dibattuta, è: perché così tanti professionisti della sanità (quindi donne e uomini di scienza) decidono di non farsi inoculare questo vaccino contro il covid, rischiando pesanti sanzioni?

I ricorsi

Intanto a livello nazionale si moltiplicano i ricorsi degli operatori che hanno già subìto le conseguenze della loro decisione. «Non è una battaglia no vax, ma una battaglia democratica». Perché «qui si obbliga una persona a correre un rischio e se non lo corre gli viene impedito di svolgere la professione», ha spiegato nei giorni scorsi alla Repubblica l’avvocato Daniele Granara, professore ligure, che ha presentato il ricorso a Brescia contro Ats Bergamo, Ats Brescia, Ats Val Padana e Ats Montagna dopo che nelle scorse settimane aveva fatto lo stesso in Liguria, e lo stesso ha fatto a Milano, anche contro Ats Pavia. «L’Italia – è scritto nel ricorso – è l’unico Paese dell’Unione Europea a prevedere l’obbligatorietà per determinate categorie di soggetti della vaccinazione per la prevenzione di Sars-CoV-2».