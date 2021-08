Virus, terapie intensive stabili al Noa: i ricoverati restano due nell’ultima settimana

MASSA-CARRARA – Nell’Azienda Usl Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 3 a lunedì 9 agosto, sono 1.593 di cui 1.524 non vaccinati (pari al 95%), 28 solo con prima dose (pari al 2%) e 41 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%). Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 1.578. Di seguito il dettaglio per ogni zona distretto.

ZONA APUANE: 119 nuovi casi positivi (da martedì 3 a lunedì 9 agosto) di cui 81 (pari al 68%) hanno meno di 35 anni. Rispetto al totale, 115 sono non vaccinati (pari al 96%), 3 solo con prima dose (pari al 3%) e 1 vaccinato con ciclo completo (pari all’ 1%). Carrara 39, Massa 71, Montignoso 9. Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.666 (esclusi test a lettura ottica). Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 57. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 115427 prime dosi e 94.281 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 72,5%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età: over 80 – 90,1%; da 70 a 79 anni – 88,3%; da 60 a 69 anni – 83,4%; da 50 a 59 anni – 76%; da 40 a 49 anni – 68,8%; da 30 a 39 anni – 59,7%; da 20 a 29 anni – 61,1%; da 12 a 19 anni – 36,3%.

ZONA LUNIGIANA: 36 nuovi casi positivi (da martedì 3 a lunedì 9 agosto) di cui 25 (pari al 69%) hanno meno di 35 anni. Rispetto al totale, 35 sono non vaccinati (pari al 97%), 0 solo con prima dose e 1 vaccinato con ciclo completo (pari al 3%). Aulla 8, Bagnone 2, Filattiera 2, Fivizzano 2, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 5, Mulazzo 3, Pontremoli 7, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 4, Zeri 1. Tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni: 353 (esclusi test a lettura ottica). Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 14. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 26.915 prime dosi e 23.608 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 68,1%. Questa la percentuale per ogni fascia d’età: over 80 – 91,6%; da 70 a 79 anni – 85,4 %; da 60 a 69 anni – 80,3%; da 50 a 59 anni – 69%; da 40 a 49 anni – 60,4%; da 30 a 39 anni – 51,2%; da 20 a 29 anni – 49,8%; da 12 a 19 anni – 27,4%.

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI DELL’ASL TNO

Per quanto riguarda i ricoveri per covid-19, negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest sono in totale 54 (martedì 3 agosto erano 40) di cui 7 in terapia intensiva (martedì 3 agosto erano 6). All’ospedale di Livorno 16 i ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva. All’ospedale di Lucca 25 ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva. All’ospedale Apuane 9 ricoverati (+3 rispetto alla scorsa settimana), di cui 2 in terapia intensiva (stabili). All’ospedale Versilia 1 ricoverato (nessuno in terapia intensiva Covid). All’ospedale di Pontedera non ci sono ricoverati per Covid. All’ospedale di Cecina 3 ricoverati di cui 1 in terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, sono 6.019 (+191 rispetto a martedì 3 agosto) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.