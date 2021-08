Rischio frana al Tarnone, chiusa la strada

CARRARA – A seguito del distacco di materiale roccioso che ha comportato la necessità di chiusura del tratto della strada Comunale ex Ferrovia Marmifera in località Belgia, con conseguente dirottamento della circolazione sul tratto detto Tarnone in località Ponti di Vara, da ieri mattina sono in corso le verifiche della stabilità del versante a cura della squadra di tecchiaioli incaricata con provvedimento d’urgenza dall’Ufficio Opere Pubbliche.

«Consapevoli delle criticità che questa chiusura comporta alla viabilità a monte, dove in questo periodo si riversano tanti turisti, abbiamo attivato la procedura più rapida: i tecchiaioli sono al lavoro già da questa mattina e non appena saranno state completate le verifiche del caso sulla stabilità del fronte roccioso, sapremo quando sarà possibile ripristinare la consueta viabilità» ha spiegato l’assessore alla Mobilità Daniele Del Nero, rinviando a domani per ulteriori aggiornamenti.