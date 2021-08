Rapinò la nonna 87enne: il giovane viola l’ordine del giudice e finisce in carcere

CARRARA – Era la sera del giorno 4 luglio scorso quando al 112 pervenivano numerose chiamate da parte di alcuni residenti del centro storico di Carrara che segnalavano la presenza di un giovane intento a rifilare calci e spallate al portone di ingresso di un condominio per riuscire ad entrarvi. Una pattuglia dei carabinieri di Luni raggiungeva in pochissimi minuti il posto segnalato: quando i militari hanno spento le auto si sono trovati di fronte un’anziana donna, visibilmente spaventata che chiedeva disperatamente aiuto.

La donna ha raccontato loro tutto quello che era successo: era appena fuggita dalla sua abitazione in quanto il nipote era riuscito ad aprire la porta dell’appartamento con una spallata e come una furia incontrollabile stava mettendo a soqquadro ogni stanza al fine di appropriarsi di soldi e monili in oro. La donna temendo per la sua incolumità decideva così di fuggire in strada.

I militari entravano nell’appartamento e riuscivano a fermare l’uomo che nelle tasche aveva già nascosto alcuni gioielli di famiglia dell’anziana donna 87enne. Il giovane veniva tratto in arresto e condotto davanti al giudice del Tribunale di Massa che gli applicava la misura del divieto di dimora nella provincia di Massa-Carrara (ne avevamo parlato qui).

Tale misura però non veniva rispettata dal giovane che, in diverse circostanze, veniva fermato in quella provincia nonostante il divieto impostogli, consentendo così ai carabinieri di effettuare le previste segnalazioni all’autorità giudiziaria. La conseguenza è stata che il giudice del Tribunale di Massa ha emesso nei suoi confronti l’ordine della custodia cautelare in carcere. I carabinieri di Luni, dopo averlo rintracciato, lo hanno così condotto nel carcere di Massa dove attualmente si trova ristretto.