Tragico incidente in moto: giovane padre muore sulla statale della Cisa

MONTIGNOSO – Tragedia sulla statale della Cisa: l’incidente stradale è successo nel pomeriggio di sabato ed è costato la vita a Stefano Palmerini, 34 anni, originario del Cinquale (Montignoso, Massa-Carrara) ma residente a Seravezza. Palmerini si trovava con la sua moto nel tratto tra Berceto e Terenzio, quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua moto.

L’impatto è stato fatale e purtroppo per il giovane, padre di due bambini di 8 e 4 anni, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, arrivati sul posto anche con l’elisoccorso, arrivato dall’Ospedale Maggiore di Parma, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 34enne.