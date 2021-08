MASSA – Per il terzo sabato consecutivo centinaia di cittadini sono tornati in piazza per protestare contro l’estensione del Green Pass voluta dal governo Draghi. Dopo Carrara, cittadini, famiglie, giovani e operatori economici si sono ritrovati in piazza Aranci nel centro di Massa, dove fu organizzata la prima riunione, per ribadire il loro chiaro «no» a una misura definita «discriminatoria e incostituzionale».

«Le ideologie contro cui ci battiamo sono quelle totalitarie, che impongono lo Stato etico (contro lo Stato di diritto) e un’idea di “progresso” tale da concepire una “società perfetta o ideale”» è scritto nel volantino realizzato per l’occasione dagli organizzatori dell’associazione “Rivoluzione Allegra”. «Noi non ci arrenderemo mai – ha detto in apertura Giulio Milani della stessa associazione – Il 35% dell’opinione pubblica è dalla nostra parte e provano a dividerci terrorizzando le persone. Lockdown, coprifuoco, stato di emergenza, decreti d’urgenza, adesso il Green Pass. Questi sono strumenti che terrorizzano e che non portano alla libertà ma a ulteriori persecuzioni». Poi la risposta al presidente del Consiglio comunale, Stefano Benedetti, che nei giorni scorsi aveva puntato il dito contro la manifestazione: «Benedetti non conosce le leggi – ha detto Milani – Questa manifestazione è stata comunicata, tutti lo sapevano. È nostro diritto riunirci: articolo 17 della Costituzione».

Gli interventi si sono poi spostati sugli aspetti puramente giuridici della vicenda con l’avvocato del foro di Milano, Francesco Vigoriti, uno di quei legali che ha presentato tanti ricorsi alle varie multe da 400 euro comminate per la violazione dei Dpcm: «La discriminazione è l’altro lato della medaglia del principio di uguaglianza. E oggi stiamo assistendo a qualcosa di inedito: persone miti – i vaccinati – che si sentono in diritto di aggredire chi non è come loro. Si è alzata l’asticella della violenza del discorso pubblico e privato. Quindi si creano situazioni di discriminazione perché non viene offerta un’alternativa al vaccino, gratuita come il vaccino. Attenzione che in caso di multe – ha poi evidenziato – la violazione può essere contestata perché quel verbale non è un titolo esecutivo, quindi non pagatela e contestatela. Un metodo di successo che ho utilizzato per fare ricorso è inviare una memoria al Prefetto».

Più tardi sono intervenuti medici, come Sandro Sanvenero, presidente del Comitato Albo Odontoiatri della Spezia, ma anche insegnanti e sindacalisti.