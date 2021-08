Fosdinovo, coltivava marijuana nell’orto di casa: denunciato 42enne

CARRARA – Risale a qualche giorno fa l’operazione dei Carabinieri di Fosdinovo, al comando del Maresciallo Ordinario Alessandra Mercadante, che si è conclusa con la denuncia di un disoccupato di 42 anni, che aveva allestito nell’orto della propria abitazione una piccola piantagione di cannabis. I militari dell’Arma sono arrivati a lui scandagliando gli ambienti degli assuntori di stupefacenti della zona, dai quali hanno appreso la notizia di un presunto giro di marijuana “fai da te”, coltivata da un pregiudicato del posto.

A quel punto, i Carabinieri hanno avviato un’indagine che li ha portati a Marciaso, un piccolo borgo sulle colline di Fosdinovo, dove sono bastati alcuni sopralluoghi “sotto copertura” per accertare che effettivamente, nell’orto adiacente l’abitazione di un 42enne che in passato era stato denunciato per coltivazione di marijuana, c’erano di nuovo alcune piante sospette. Scattata la perquisizione, sono state sequestrate una ventina di piante di cannabis rigogliose e verdeggiante, alcune di altezza superiore ai due metri, inoltre nell’abitazione c’erano parecchi semi per piantarne altre, insieme ad una manciata di marijuana autoprodotta che probabilmente era quella rimasta da una coltivazione precedente.

L’uomo, che attualmente è disoccupato e percepisce reddito di cittadinanza, è stato denunciato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.