Follia alla Partaccia: ignora il semaforo rosso, colpisce un’auto e si dà alla fuga

MARINA DI MASSA – Ha ignorato il semaforo rosso, ha colpito in pieno un’auto e poi si è dato alla fuga, inseguito da Carabinieri e Guardia di Finanza. E’ successo questo pomeriggio in viale delle Pinete, località Partaccia (Marina di Massa), all’altezza dell’incrocio con via Baracchini. La ragazza alla guida dell’auto che è stata colpita ha riportato un lieve trauma ed è stata trasferita in codice giallo al Noa. Sul posto anche i vigili urbani. Secondo le ultime indiscrezioni, il responsabile, dopo il tentativo di fuga, sarebbe stato trovato e fermato.