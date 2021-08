Escursionisti in difficoltà sulle Apuane, interviene il Soccorso Alpino

FUORI PROVINCIA – Nel pomeriggio la centrale del 118 ha richiesto l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino per due persone in difficoltà in zona Zucchi di Cardeto (m. Pisanino). Sul posto è giunto l’elicottero dei vigili del fuoco.

La squadra dei soccorritori alpini ha raggiunto a piedi la foce di Cardeto nonostante sia partita 90’ dopo l’elicottero dei VVFF, che sta recuperando gli escursionisti dopo circa 3 ore dall’attivazione.

Il Soccorso Alpino, i cui tecnici sono formati e certificati per operare in zone impervie, è stato fatto allertare in corso d’opera per avere una sicurezza ulteriore nel caso le operazioni condotte dai VVFF si fossero prolungate o non avessero dato esito positivo.