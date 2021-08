Litiga con il proprietario e danneggia il locale: denunciato e accompagnato al Cpr

MASSA – La scorsa notte, un cittadino straniero di nazionalità maliana di 36 anni, pregiudicato per vari reati, irregolare sul territorio nazionale, si è reso protagonista di un episodio di danneggiamento ai danni di un locale del centro cittadino. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, dapprima litigava con il proprietario del locale, procurandogli lievi lesioni, per poi danneggiare il locale.

A seguito dell’immediato intervento delle pattuglie della Polizia di Stato, in forza all’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, lo straniero veniva condotto in Questura per essere fotosegnalato. Dai conseguenti accertamenti emergevano numerosi precedenti per reati di resistenza a pubblico ufficiale, in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre ad essere irregolare sul territorio nazionale.

Dopo la denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati perpetrati nella serata, il Questore di Massa Carrara, considerata la pericolosità sociale del soggetto, disponeva l’accompagnamento del cittadino maliano con una scorta della Polizia di Stato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Brindisi, una volta ottenuta l’assegnazione di un posto presso il predetto Centro dal Servizio Immigrazione del Dipartimento della P.S.