Si nasconde con una coperta e ruba un vassoio di paste: il disagio ripreso dalla videosorveglianza

CARRARA – Le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso tutto: ore 5.23 di stamani, mercoledì, una donna si copre con una coperta per non farsi riconoscere, si avvicina al distributore delle sigarette e sottrae un vassoio di paste appoggiato sopra che il bar avrebbe dovuto vendere ai propri clienti pochi minuti dopo. È successo a Carrara, al bar tabacchi dello Stadio. La videosorveglianza ha ripreso tutto ma il titolare dell’attività ha deciso di non denunciare il fatto alle forze dell’ordine dal momento che, con ogni probabilità, si tratta di una persona disagiata dalla crisi.

«Questa – commenta Gianni Musetti di Forza Italia – è la situazione in cui devono convivere i nostri commercianti alle prese con gente che, per colpa della crisi, arriva a rubare il cibo per potersi sfamare. È un segnale di forte disagio della città e della popolazione. Qui dovrebbero intervenire le istituzioni con aiuti adeguati, altrimenti questi episodi continueranno a danno dei commercianti».