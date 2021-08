Rissa nel parco tra due pregiudicati in vacanza, la sventa un poliziotto fuori servizio

MARINA DI MASSA – Nella tarda serata di ieri, un ispettore della Polizia di Stato, libero dal servizio, nel parco di via delle Pinete, in zona Partaccia, ha notato una lite tra due persone. Immediato il suo intervento per dividere i contendenti, poi identificati dalle pattuglie della Squadra Volante e della Squadra Mobile, sopraggiunte sul posto.

Gli agenti della Questura hanno identificato i due uomini, rispettivamente di 34 e 47 anni, risultati essere entrambi pregiudicati. Il più anziano ha dichiarato di essere stato aggredito dall’altro, suo conoscente, con calci e pugni, che gli hanno procurato lesioni lievi, cercando di colpirlo anche con un coltello da cucina, rinvenuto in terra poco distante. e subito sequestrato.

Tra i due contendenti – è stato poi accertato – si sono inseriti anche altri due soggetti, coetanei dei protagonisti, anch’essi residenti fuori città. I quattro, che si trovavano in città per trascorrere un periodo di vacanza, verranno denunciati per i reati perpetrati.