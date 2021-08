MASSA-CARRARA – È stato interrotto poco più di un mese fa il progetto “Plasmapuane Sars-Cov-2” attivato a maggio 2020 all’ospedale delle Apuane di Massa per il trattamento dei pazienti covid con plasma iperimmune. Negli ultimi giorni una ricerca pubblicata dalla prestigiosa rivista scientifica Science ha riattivato il dibattito sull’efficacia di questo trattamento: «Il plasma iperimmune – ha scritto la rivista – di 22 pazienti infettati durante la prima ondata di Covid-19 contiene 4 anticorpi che sono estremamente potenti contro 23 varianti del Sars-Cov-2».

Quello attivato al Noa è stato uno studio di successo, a detta della dottoressa Anna Baldi, direttrice del Servizio trasfusionale di Massa-Carrara. «Lo studio – spiega il medico alla Voce Apuana – è stato effettuato tramite la somministrazione di plasma di paziente convalescente a paziente con polmonite Covid-19 ospedalizzato ma non in terapia intensiva. Lo sperimentatore principale è stata la dottoressa Antonella Vincenti».

Il progetto si è concluso il 30 giugno 2021 e ha visto il coinvolgimento di un centinaio di pazienti a partire dagli ultimi tre mesi del 2020. «A questi – spiega la dottoressa – è stato somministrato plasma immune raccolto da donatori convalescenti dal Covid-19, a titolo noto di anticorpi neutralizzanti il virus, secondo gli standard previsti dal Centro Nazionale Sangue (Cns). È stato infuso in prevalenza a pazienti ricoverati presso la Medicina e a seguire Pneumologia e Malattie Infettive».

«È stato un grande lavoro – prosegue Baldi – che ha coinvolto molti attori, a partire dal Centro Trasfusionale, i reparti ospedalieri, l’Officina Trasfusionale e le associazioni di volontariato che hanno contribuito al reclutamento dei donatori. A loro devo dire grazie. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e hanno riguardato principalmente: la sicurezza, infatti non risultano effetti indesiderati alla somministrazione di plasma immune; e l’efficacia del trattamento in relazione alla riduzione progressiva del supporto di ossigeno e ventilatorio e di evitare il trasferimento alla terapia intensiva».

I dati specifici di questo studio saranno resi noti dopo la loro elaborazione, «tenendo conto anche delle patologie concomitanti, dell’età, sesso, terapie eseguite prima e dopo il ricovero» sottolinea la direttrice del centro trasfusionale. «Il plasma immune – specifica – è stata una terapia approvata in Usa dall’Fda, autorità regolatoria americana, per l’utilizzo nei pazienti affetti da covid, e utilizzata in molti protocolli Italiani (Mantova, Pavia, Bergamo, Pisa per protocollo Tsunami e in altri policlinici italiani), in una fase cosiddetta emergenziale dell’epidemia, quando non c’erano i vaccini, per cui gli anticorpi prodotti dai pazienti convalescenti sono stati impiegati per la cura della malattia, attraverso l’immunizzazione passiva».

Ma come mai – chiediamo alla dottoressa – una terapia che ha dimostrato la sua efficacia nel salvare i pazienti ospedalizzati è stata interrotta? «Si è utilizzata – risponde Baldi – in una fase emergenziale, come immunità passiva, ora con le vaccinazioni siamo passati all’immunità attiva e di memoria immunologica. Inoltre sono subentrati altri farmaci come gli anticorpi monoclonali, fortunatamente non abbiamo più quei quadri di malattia devastanti come un anno fa. Poi c’era un limite, legato alla reperibilità del plasma immune distribuito per gruppo sanguigno. Diciamo che è un presidio terapeutico da usare al momento opportuno, poi la evoluzione delle scoperte scientifiche ci sta aiutando. Non credo – aggiunge – ci siano retropensieri sull’uso del plasma immune ma tutto al tempo giusto. Per concludere, siamo in una pandemia, a valenza mondiale, la risposta sanitaria prioritaria è la vaccinazione, tutto il resto di interventi terapeutici si applicano in relazione alle necessità».

Chiarissima la posizione della dottoressa e, a questo punto, le chiediamo: perché, nonostante i benefici che portano i vaccini per rendere il Covid meno “aggressivo” e nonostante l’obbligo per gli operatori sanitari, ci sono ancora molti medici e infermieri (quindi uomini e donne di scienza) che non si vogliono vaccinare, rischiando sanzioni pesanti? Se l’è data una risposta? «Non ho risposte semplici – conclude – da una parte c’è la libertà di scelta e dall’altra etica, professionale e il benessere della collettività. L’importante è avere il coraggio di dichiararlo. È un obbligo verso il paziente, così come assumersi le responsabilità delle conseguenze».