Massa piange Alfredo Lazzarelli, re del commercio

MASSA – Se n’è andato a 75 anni a causa di una malattia Alfredo Lazzarelli, molto conosciuto e stimato a Massa per la sua attività nel mondo del commercio, settore abbigliamento. Chi non è mai stato da “Lazzarelli” a comprare capi di ultima moda? Da lui sono passate intere generazioni richiamando anche clienti dalla vicina Versilia perché negozi riforniti con il suo, non ce ne sono molti in giro.

“Se n’è andato uno dei pilastri del commercio apuano – scrive in una nota Confimpresa Massa-Carrara -. Un professionista stimato da tutti che ha fatto la storia del commercio nella nostra città. Sempre attivo e disponibile, per la categoria è una grave perdita. Alla famiglia Lazzarelli le nostre più sentite condoglianze. Alfredo Lazzarelli non si tirava mai indietro quando c’erano da segnalare criticità nel mondo del commercio, legate anche alla gestione della nostra città, di cui era innamorato”.

Ieri, nella chiesa di Castagnola, si sono svolti i funerali e la messa, per l’ultimo saluto. Lazzarelli ha lasciato la moglie Romana, i figli Daniela, Manuela e Andrea e i nipoti.