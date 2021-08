Massa, neonata positiva al covid trasferita al Meyer in via precauzionale

MASSA – Una bambina di oltre due mesi e mezzo è giunta al pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane giovedì 29 luglio intorno alle ore 14, l’Azienda Usl Toscana nord ovest evidenzia che la piccola all’arrivo in pronto soccorso «è stata subito visitata da una pediatra chiamata a consulenza, che ha riscontrato la presenza di febbre e di un inizio di problemi respiratori, ma non di polmonite».

Una volta confermata la positività al Covid-19 e considerata la storia di “vera prematurità” (la bimba era nata, appunto prematura, l’11 maggio 2021), come da protocollo, è stato concordato il trasferimento alla struttura di Rianimazione dell’ospedale Meyer di Firenze.

Il trasporto dal Pronto Soccorso di Massa al Meyer è stato organizzato ed effettuato, secondo gli standard del trasporto protetto Covid, dall’equipe della Neonatologia e Pediatria dell’ospedale Apuane diretta dal dottor Graziano Memmini. La bambina è arrivata al Meyer intorno alle ore 18 del 29 luglio ed è stata ricoverata in via precauzionale, in isolamento, nella Terapia intensiva dell’ospedale fiorentino. La piccola non sarebbe in pericolo di vita.