Evade dagli arresti domiciliari per non rinunciare alla tintarella in spiaggia

LUCCA – Ieri mattina i Carabinieri della stazione di Lido di Camaiore hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione un 43enne napoletano, già noto alle forze di polizia. L’uomo, infatti, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Massa, era autorizzato ad allontanarsi per recarsi a lavoro a Carrara invece è stato sorpreso dai Carabinieri in spiaggia a Lido di Camaiore. Il soggetto dunque è stato condotto in caserma ed arrestato per evasione e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato poi nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari