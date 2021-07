Si sente male in acqua e va in arresto cardiaco, rianimata dal personale del 118

MARINA DI MASSA – Intorno alle 16.50 di questo pomeriggio una donna di 49 anni è andata in arresto cardiaco a seguito di un malore mentre si trovava in acqua, in prossimità dello stabilimento balneare di Marina di Massa “Conca d’oro”. La donna è stata tirata fuori dall’acqua dal personale del 118, è stata massaggiata, defibrillata e, fortunatamente, si è ripresa. Essendo in corso un infarto, poi, è stata portata direttamente all’Opa. Sul posto sono intervenute la Pubblica Assistenza di Marina di Carrara e la Pet di Massa.