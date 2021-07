Scivola sulla Cresta degli Uncini: paura per un escursionista. Interviene l’elisoccorso

APUANE – La Stazione di Massa del Soccorso alpino e speleologico toscano è intervenuta nel primo pomeriggio per soccorrere un escursionista sulla Cresta degli Uncini (monte Altissimo). Assieme alla compagna stava scendendo dalla vetta del monte Altissimo in direzione del Passo degli Uncini quando a un tratto è scivolato per circa dieci metri procurandosi un trauma alla tibia e varie escoriazioni alla testa.

Per soccorrere l’uomo si sono diretti da terra il medico e un infermiere della stazione di Massa, mentre da Pegaso 1 è stato verricellato il medico. Una volta stabilizzato, alle 15.10 Pegaso 1 ha proceduto al recupero dell’uomo che è stato trasportato a Cisanello.