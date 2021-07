Violenta scarica elettrica in giardino, paura a un matrimonio

LUNIGIANA – Insidioso imprevisto matrimoniale, fortunatamente senza gravi conseguenze, in un noto resort lunigianese. I fatti: gli sposi sono arrivati in auto in giardino, accolti festosamente dai tanti invitati. Mentre i novelli marito e moglie, scesi dal mezzo, procedevano tra amici e parenti in festa, ecco che il vocalist della serata ha imbracciato l’apposito tubo sparando coriandoli di alluminio in cielo per colorare ancor di più l’evento. Solo che i coriandoli metallici hanno ben presto impattato sui cavi della corrente elettrica che passano sopra il giardino, ed ecco che la fisica ha fatto il resto. I cavi hanno scaricato al suolo con un notevole boato, bruciando una porzione di prato. Fortunatamente la scarica non ha colpito nessuno e, oltre a tanto spavento, non si è andati oltre indolenzimento e bruciore ai piedi, soprattutto per chi, come alcuni bimbi, si stava godendo il piacere dell’erba a piante nude.