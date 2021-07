CARRARA – Non erano passate neanche 24 ore dall’inaugurazione quando, nella notte, uno dei pinguini della colonia “Penguins on the rock” di piazza Alberica è stato portato via dalla sua base di marmo. Sparito, rubato. È una delle installazioni più apprezzate di questa edizione di White Carrara Downtown quella dei 35 pinguini colorati realizzati in plastica riciclata.

Alti un metro e 20, sono spesso i protagonisti delle foto e dei selfie dei visitatori della manifestazione che andrà avanti fino al 25 luglio nel centro storico della città del marmo. A volte però, alcuni di questi, vengono presi come dei giochi dai bambini: qualcuno ci è salito anche sopra, forzando l’attacco alla base. Gli organizzatori, oltre a lanciare un appello affinché il pinguino rubato venga restituito, si raccomandano di non utilizzare queste sculture come giocattoli: foto e selfie sì, ma le “scalate” no.

A risolvere il caso potrebbero tornare utili le telecamere della videosorveglianza che potrebbero aver registrato l’autore del furto.