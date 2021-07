Identificato l’uomo annegato a Marina di Massa: era un turista polacco

MARINA DI MASSA – Si chiamava Kazimierz Klawczynski, aveva 63 anni, ed è la persona recuperata giovedì scorso nel mare agitato di Marina di Massa. Per diversi giorni quel corpo senza vita non era stato identificato. La svolta nelle ultime ore dal campeggio della Partaccia nel quale l’uomo, un prete polacco, veniva tutte le estati a passare le vacanze. È stato il gestore della struttura ricettiva a segnalare alla polizia l’assenza del turista dalla sua roulotte.

L’uomo, lo ricordiamo, intorno alle 10.30, era annegato in mare nella zona delle colonie. Il mare molto mosso e la forte corrente sarebbero state fatali. L’uomo si era avventurato in acqua per un bagno. Il tentativo di salvare l’uomo con l’aiuto di una barca ha potuto fare poco. Il corpo è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto.