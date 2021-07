Giovane annega in mare: tragedia a Marina di Massa

MARINA DI MASSA – Tragedia questa mattina nelle acque di Marina di Massa. Una persona, intorno alle 10.30, è annegata in mare nella zona delle colonie. Il mare molto mosso e la forte corrente sarebbero state fatali per il giovane che si era avventurato in acqua per un bagno. Il tentativo di salvare il giovane con l’aiuto di una barca ha potuto fare poco. Sembra che alcuni occupanti della barca si siano gettati in acqua per tentare di salvarlo ma non c’è stato niente da fare. Il corpo è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto. Sul posto erano andati Automedica di Massa e Pubblica Assistenza di Carrara (sezione di Marina).