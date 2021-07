Droga, inizio settimana con sequestri e denunce a Massa: nei guai tre giovani

MASSA – Nella giornata di ieri, lunedì, personale della Polizia di Stato della Questura di Massa-Carrara, nell’ambito dei servizi di prevenzione per il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, implementati in questo periodo estivo su input del questore, ha denunciato due cittadini nordafricani, di 22 e 35 anni, soggetti già pluripregiudicati per reati specifici.

I soggetti, individuati dalla sezione narcotici della Squadra Mobile, sono stati trovati in possesso di circa dieci grammi di sostanza stupefacente. I due stranieri si trovavano in zona Poveromo (Marina di Massa), nei pressi di un parco d’intrattenimento, zona di ritrovo per le famiglie con bambini al seguito, adiacente il lungomare. La sostanza stupefacente, che è stata sequestrata, era suddivisa in undici involucri di cellophane termosaldati, pronti per essere venduti agli occasionali acquirenti.

Nella stessa giornata, un’altra denuncia per spaccio è scattata nei confronti di un giovane italiano di 20 anni, che deteneva ai fini di spaccio mezzo etto di sostanza stupefacente. Questa volta ad operare le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno individuato il ragazzo nei pressi della zona commerciale, in un luogo noto per tale tipo di attività illecita. L’atteggiamento nervoso e il tentativo di eludere il controllo di polizia del soggetto, risultato pregiudicato per analoghi reati, induceva gli agenti ad approfondire il controllo, ritrovando la droga poi sequestrata.

I servizi di prevenzione della Polizia di Stato contro il fenomeno dello spaccio al minuto continueranno per tutto il periodo estivo con l’impiego di ulteriori pattuglie in uniforme e in borghese a tutela della sicurezza dei villeggianti e dei turisti italiani e stranieri, coprendo tutte le zone di maggior afflusso vacanziero ed i luoghi della cosiddetta movida serale e notturna.