Bernardeschi, dopo la Coppa ecco le nozze

CARRARA – Giorni intensissimi per Federico Bernardeschi. A neppure due giorni dalla conquista del titolo europeo a Londra ed a poche ora del bagno di folla a Roma per l’attaccante carrarino di Juve e Nazionale arriva un altro appuntamento che non dimenticherà mai. Oggi alle 17.30 infatti presso il Duomo di Carrara Federico convolerà a nozze con Veronica Ciardi. (foto da Instagram).

Questo il comunicato stampa diramato ieri sera da parte della Parrocchia del Duomo di Sant’Andrea: “Si rende noto che, in occasione della celebrazione nuziale in calendario, l’accesso al Duomo sarà subordinato al rispetto delle norme anti-Covid regolamentate dall’accordo tra CEI e Stato Italiano. Per evitare qualunque forma di assembramento si ricorda che la capienza massima consentita all’interno dell’abbazia sarà di n. 110 persone.Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti.”

La love story tra Federico e Veronica ha avuto inizio nel 2016. Galeotta fu Formentera. La relazione ha poi dovuto fare i conti con una burrascosa crisi nel 2017: l’ex gieffina e l’atleta si sono addirittura separati temporaneamente. Un periodo di riflessione dopo il quale sono riusciti a riallacciare le trame d’amore. Nell’agosto 2019 i due promessi sposi sono diventati mamma e papà della piccola Deva, che oggi ha quasi due anni. Come sopra accennato Veronica si è fatta notare sul piccolo schermo per aver partecipato nel 2009-10 al Grande Fratello 10. In tv, dopo l’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia, ha lavorato come inviata di Pomeriggio 5.