MASSA-CARRARA – La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per mareggiate valida dalle 20 di oggi, martedì, alle 12 di mercoledì 14 luglio. Di seguito i fenomeni previsti nelle prossime ore così come riportato nel bollettino della Protezione civile.

una rapida perturbazione ci interesserà nella giornata di oggi. Domani tendenza a miglioramento con qualche pioggia sul nord della regione.

PIOGGIA: oggi, martedì, rapido peggioramento a partire da ovest con precipitazioni, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, a carattere sparso sulle zone interne centro-settentrionali, a carattere isolato altrove. In serata miglioramento con precipitazioni in esaurimento.

Domani, mercoledì, possibili precipitazioni sparse sulle zone settentrionali, localmente a carattere di rovescio o breve temporale, in particolare fino alla prima parte della giornata. Possibili isolati brevi rovesci anche altrove.

Si prevedono i seguenti cumulati:

OGGI, martedì, medi significativi sulle zone interne centro-settentrionali, non significativi altrove. Massimi fino a localmente elevati (anche in una sola ora) più probabili sulle zone interne centro-settentrionali e in corrispondenza dei temporali più intensi.

DOMANI, mercoledì, medi fino a significativi sul nord-ovest con massimi non elevati. Cumulati medi e massimi non significativi altrove.

TEMPORALI: oggi, martedì, possibili FORTI TEMPORALI, sparsi sulle zone interne centro-settentrionali, isolati altrove. Possibili forti colpi di vento e grandinate.

Domani, mercoledì, possibili isolati brevi temporali sulle zone settentrionali. Occasionali colpi di vento e grandinate.

VENTO: oggi, martedì, FORTI RAFFICHE di Libeccio dal pomeriggio-sera in Arcipelago (in particolare settentrionale). Domani, mercoledì, fino alla mattina, FORTI RAFFICHE di Libeccio in Arcipelago (in particolare settentrionale), litorale centrale e versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino.

MARE: dalla sera di oggi martedì, e fino alle ore centrali di domani, mercoledì, mari AGITATI a nord di Capraia.