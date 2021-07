Festeggiamenti post vittoria: a Massa-Carrara un pedone investito, ma nulla di grave

MASSA-CARRARA – Era lecito aspettarsi qualche eccesso per le strade dopo una serata come quella di ieri: porter carichi di ragazzi a torso nudo con le loro bandiere in mano (e qualche bottiglia di birra), il sottofondo di clacson, la scia di fumogeni, la gente assiepata nelle piazze (qui i video e le immagini della serata). E a fare da colonna sonora, un alternarsi di cori: il classico “Poo po po po po po” che ha segnato il Mondiale del 2006, il più generico “I campioni dell’Europa siamo noi”, e naturalmente l’inno nazionale. Insomma, tutta ordinaria amministrazione.

I festeggiamenti a Massa-Carrara sono iniziati circa mezz’ora dopo la fine della partita e sono continuati fino alle 2.30 circa, quando la gente ha iniziato a sgomberare le strade. L’euforia è rientrata nello standard della classica sfilata post vittoria.

L’unico ferito è un pedone, investito intorno all’una in località Doganella, su viale XX Settembre a Marina di Carrara. Fortunatamente l’uomo non ha riportato particolari lesioni: un’ambulanza del 118 lo ha portato in codice giallo al Noa.