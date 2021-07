Escursionista cade sulle Apuane, interviene il Soccorso Alpino in Pegaso

APUANE – Nel tardo pomeriggio il soccorso Alpino e speleologico toscano è intervenuto sul Monte Pizzo d’Uccello (Alpi Apuane) per soccorrere una cordata di due alpinisti in difficoltà sulla via Oppio Colnaghi. Uno di loro è caduto, ma fortunatamente le sue condizioni sembrano buone. I soccorritori, trasportati da Pegaso 3, hanno raggiunto la cordata, che si trovava all’interno dei camini centrali della parete, per mettere in sicurezza gli alpinisti e procedere così al recupero.