Carrara, perseguitavano e molestavano le ex: la polizia ferma due stalker. Adesso rischiano il carcere

CARRARA – ​La Polizia di Stato, in prima linea nel contrasto alle varie fenomenologie criminali che rientrano nella cosiddetta violenza di genere, a seguito di attente e meticolose attività investigative espletate dal Commissariato di Pubblica sicurezza di Carrara, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa-Carrara, ha applicato due divieti di avvicinamento per il reato di stalking.

​In entrambi i casi le donne avevano subìto insistenti e pressanti molestie da parte degli ex conviventi, estrinsecatesi in reiterate telefonate sui cellulari personali nonché in appostamenti e pedinamenti nel tragitto fra casa e l’abitazione.

A seguito della condizione di ansia e timore per la propria incolumità personale, le persone offese decidevano di rivolgersi agli agenti di Polizia del Commissariato, i quali sin da subito affidavano le donne agli esperti del settore della Squadra di Polizia Giudiziaria.

​Dopo tempestive e celeri attività investigative venivano richieste misure cautelari adeguate a contrastare i comportamenti persecutori dei due indagati, pertanto, su richiesta del pubblico ministero della Procura di Massa, il gip disponeva l’immediata sottoposizione al divieto di avvicinamento.

​Ora per i due stalker vige il divieto assoluto di avvicinarsi a meno di 200 metri dalle “ex” e da tutti i luoghi da loro abitualmente frequentati. Com’è noto, infatti, la violazione di tali prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria potrebbe comportare l’aggravamento della misura cautelare con la custodia in carcere.