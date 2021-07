PONTREMOLI – Un incendio è scoppiato questo pomeriggio intorno alle 16 a 200 metri dalla Galleria Polina, sull’autostrada della Cisa. L’origine è un’auto alimentata a Gpl con un uomo alla guida che fortunatamente non ha riportato lesioni: si è fermato in una piazzola di sosta aspettando i soccorsi. Il tratto di autostrada interessato è stato interrotto per circa un’ora per permettere le operazioni di spegnimento e bonifica.