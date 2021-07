Cinghiali vicini alle abitazioni e coltivazioni a rischio in Lunigiana

PODENZANA – Torna il pericolo cinghiali e il sindaco di Podenzana (Massa-Carrara) Marco Pinelli ha presentato una richiesta alla Regione Toscana per il contenimento degli ungulati: «Ci troviamo, come ogni anno, ad affrontare il crescente disagio che l’aumento incontrollato di alcune specie di fauna selvatica sta causando in gran parte dei nostri territori – spiega il primo cittadino -. Mi riferisco in particolar modo alla presenza incontrollata dei cinghiali, accentuata in questo momento dell’anno, che sta mettendo in difficoltà le attività agricole, ma che sta sempre di più impattando sulla vita dei cittadini, condizionandone in molti casi la vita “domestica” e ponendoci di fronte ad un crescente problema di sicurezza stradale. Non passa giorno che non mi arrivi un video, una foto o segnalazioni di altro genere, spesso esasperate, della presenza di cinghiali in prossimità della abitazioni e di danni provocati dall’indesiderata presenza. Non c’è dubbio che sia un tema complesso, tra l’altro al centro di un dibattito nazionale, determinato da una serie di concause ambientali, sociologiche, e amministrative. Il Bosco sempre più prossimo alle strade ed alle abitazioni, sempre più impervio e difficilmente penetrabile, il sempre più ridotto numero di cacciatori che compongono le squadre di caccia dei nostri territori e il depotenziamento che ha subito la Provincia negli ultimi anni costituiscono elementi dei quali è necessario avere consapevolezza per trovare adeguate soluzioni.»

«Ho presentato una richiesta alla Regione Toscana, ai sensi della Legge Regionale 70/2019, di attivazione di interventi di contenimento degli ungulati che costituiscono potenziale pericolo per l’incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale in ambito urbano, – conclude Pinelli – che si aggiunge alle richieste presentate da proprietari di fondi per danni all’agricoltura, per cercare di contenere i rischi e i pericoli in attesa della riapertura della caccia. La pazienza degli abitanti, la competenza del Comando di Polizia Provinciale, la conoscenza del territorio e la disponibilità delle squadre di caccia e delle guardie volontarie sono presupposti importanti, che vanno sostenuti da azioni concrete di semplificazioni delle procedure amministrative, da un potenziamento del Corpo di Polizia Provinciale, sempre più prezioso e strategico e da una strategia a livello ministeriale a sostegno dei nostro territori.»