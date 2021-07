Incidente a Villafranca: moto contro Jeep. Due giovani in codice giallo al Noa

LUNIGIANA – Incidente con due feriti nella tarda mattinata a Villafranca in Lunigiana. Una moto con a bordo due giovani (un uomo e una donna) si è scontrata con una Jeep in località Merizzo. Il ragazzo ha riportato una sospetta frattura di femore, la ragazza una possibile piccola lesione alla schiena. Entrambi sono stati accompagnati in codice giallo all’ospedale Apuane. Sul posto ambulanze da Aulla, Licciana Nardi e Mulazzo.