Muore a 31 anni per un malore improvviso, grave lutto a Massa

MASSA – Un malore improvviso l’ha portata via all’affetto dei suoi cari e degli amici. Giulia Ustioni è morta a soli 31 anni lo scorso fine settimana. Era molto conosciuta in città e la terribile notizia della sua morte ha gettato nello sconforto e nell’incredulità in tanti. I funerali si sono svolti domenica nella chiesa dedicata ai santi Rocco e Giacomo.

Giulia aveva lavorato in diverse attività massesi e non solo. Alla notizia della scomparsa il suo profilo Facebook è stato inondato dal ricordo e dall’affetto di molti verso di lei e verso i suoi cari. In tanti hanno ricordato il suo sorriso contagioso. Un sorriso che è rimasto immortalato anche in uno spot pubblicitario andato in onda in televisione.

Quello stesso spot che la mamma ha voluto pubblicare sui social in ricordo della figlia: «La tua risata sempre con noi» ha scritto. Giulia lascia i genitori e le sorelle minori.