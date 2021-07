Ricercato per droga viene in vacanza a Marina di Massa, ma la polizia lo arresta

MASSA – Nel corso di specifici servizi per il contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, intensificati in questo periodo estivo, le pattuglie della Polizia di Stato della Questura di Massa-Carrara, nel pomeriggio dello scorso sabato, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cinquantenne massese resosi responsabile della detenzione di 40 grammi di eroina e cocaina pronte per lo spaccio al minuto.

Sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile in atteggiamenti sospetti nei pressi della sua abitazione, l’uomo è stato sottoposto a controlli approfonditi che sono poi sfociati in una perquisizione durante la quale, oltre allo stupefacente, è stata rinvenuta e sequestrata anche un’ingente somma di denaro contante in banconote di piccolo taglio, del materiale per il confezionamento ed il taglio delle singole dosi da immettere sul mercato, dei bilancini di precisione ed un rudimentale libro mastro necessario per la tenuta della contabilità dell’attività di spaccio.

Nella mattina di domenica, sempre personale della sezione antidroga della Squadra Mobile, insieme alle pattuglie della Squadra Volante, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, traendo in arresto uno straniero di 40 anni resosi responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commesso in altra provincia.

L’uomo, ospite in un campeggio della zona della Marina per trascorrere le vacanze al mare, trovato in possesso di sostanza stupefacente, non ha fatto i conti con il sistema di allerta della Polizia di Stato riguardante gli alloggiati negli alberghi, che ha consentito di arrestare il soggetto ricercato e condurlo in carcere. Infine, sono state segnalate altre due persone, un uomo e una donna, alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.