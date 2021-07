Albiano, abbattuto il vecchio casello ferroviario per la costruzione del nuovo ponte

AULLA – I lavori per la realizzazione del nuovo ponte di Albiano Magra (Massa-Carrara) proseguono, e in questi giorni è stato abbattuto l’edificio che, ora in stato di abbandono, per moltissimi anni aveva ospitato il casello ferroviario nella frazione di Bettola. Un punto di riferimento importante nel passato che ancora oggi si rivela strategico in quanto proprio lì avverrà l’innesto della nuova opera sul lato Caprigliola.