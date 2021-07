Inseguimento fino al casello di Carrara: le Fiamme gialle sequestrano dieci chili di droga

CARRARA – Colpo grosso dei finanzieri della Compagnia di Sarzana, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, hanno arrestato un cittadino italiano che trasportava, abilmente occultati all’interno della propria auto, oltre 10 chilogrammi di hashish. Una pattuglia individuava nei pressi di Sarzana un soggetto sospetto alla guida di un’utilitaria, che veniva seguito fino nei pressi del casello autostradale di Carrara, dove poi veniva fermato e sottoposto a controllo. Richiesto l’intervento dell’unità cinofila, i militari provvedevano ad ispezionare il vano della ruota di scorta dove venivano rinvenuti, racchiusi in una borsa in tela, 97 panetti di hashish, confezionati in due buste in plastica sottovuoto. Lo stupefacente veniva sottoposto a sequestro unitamente all’autovettura utilizzata per il trasporto, mentre il conducente veniva tratto in arresto.

Successivamente, la competente autorità giudiziaria ne disponeva l’accompagnamento coattivo presso il Tribunale di Massa per essere sottoposto al rito direttissimo ed il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, emetteva sentenza di condanna ad un anno ed otto mesi di reclusione e 6.000 euro di multa. Si stima che la sostanza stupefacente, rivenduta al dettaglio, avrebbe fruttato tra gli 80.000 e i 100.000 euro. L’attività descritta rientra nell’ambito di un più ampio dispositivo di controllo ai traffici illeciti, con una particolare attenzione alla diffusione delle sostanze stupefacenti, e controllo economico del territorio, coordinato dal Comando Provinciale della Spezia.

In questo ambito, le Fiamme Gialle di Sarzana, con il supporto delle unità cinofile, hanno effettuato, nei primi mesi dell’anno, molteplici interventi nel territorio provinciale, mirati ad intercettare le diverse movimentazioni dello stupefacente, portando a termine dieci diversi sequestri e segnalando alla Prefettura cinque soggetti per uso di sostanze stupefacenti, e denunciandone all’autorità giudiziaria per spaccio ulteriori due.